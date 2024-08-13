В России с 1 сентября вступят в силу новые требования к составу автомобильных аптечек

В России с 1 сентября текущего года вступят в силу новые требования к составу автомобильных аптечек. Старые водители смогут использовать до окончания их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года, как передает "Царьград".
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