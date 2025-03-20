Отпущенный госизменник Кара-Мурза готов отдать все «кемские волости»

Политнавигатор Избежавший длительного тюремного срока, благодаря обмену с США, иноагент Владимир Кара-Мурза намерен баллотироваться в президенты РФ на «демократических выборах» и в случае своей победы отказаться от всех территориальных приобретений последних лет.
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