Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Отпущенный госизменник Кара-Мурза готов отдать все «кемские волости»

Отпущенный госизменник Кара-Мурза готов отдать все «кемские волости»

Политнавигатор Избежавший длительного тюремного срока, благодаря обмену с США, иноагент Владимир Кара-Мурза намерен баллотироваться в президенты РФ на «демократических выборах» и в случае своей победы отказаться от всех территориальных приобретений последних лет.

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Комментарии
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ИК
Игорь Кальнов
Вот сволочь!
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