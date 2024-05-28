✅⭐SnowRunner ❄️✅ Все регионы + выбор DLC STEAM⚡ 0%https://gamesdb.ru/buy/3820075 – При оплате банковской картой – КОМИССИЯ 0% ⠀ Среднее время доставки: от 10 минут до 50 минутпосле начала выполнения заказа на вашем аккаунте (в выходные дни возможны задержки)⠀ ⌚️ Режим работы: с 10-00(утра) до 23-00(вечера) по МСК (Московское время) НАЗВАНИЕ: SnowRunner ТИП: Игра Дата Выхода: 18 мая 2021❓⭐ Как происходит доставка игры в Steam? ⠀➡️ Для регионов Россия/Беларусь/Украина – Вам необходимо будет предоставить уникальный код,который вы получите после оплаты и логин с паролем от вашего Steam аккаунта, мы меняем региони дарим вам игру на аккаунт Получение игры просто подарком в данных регионах невозможно⠀➡️ Для регионов Казахстан/Турция/Аргентина – Вам необходимо будет предоставить уникальный код,который вы получите после оплаты и ссылку на профиль или код друга, после того как мы добавимся вдрузья в Steam, я отправлю игру… источник.