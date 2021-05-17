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В России предложили запретить перевалку грузов в открытом море

В России предложили запретить перевалку грузов в открытом море

Комиссии Госсовета по направлениям «Экология и природные ресурсы» и «Транспорт» предложили правительству рассмотреть возможность запрета перевалки грузов с судна на судно в открытых водах, сказано в протоколе их совместного заседания от 12 апреля.

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Альбина Колесникова
Уже так долго это не могут сделать.

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