В России предложили запретить перевалку грузов в открытом море

Комиссии Госсовета по направлениям «Экология и природные ресурсы» и «Транспорт» предложили правительству рассмотреть возможность запрета перевалки грузов с судна на судно в открытых водах, сказано в протоколе их совместного заседания от 12 апреля.
Комиссии Госсовета по направлениям «Экология и природные ресурсы» и «Транспорт» предложили правительству рассмотреть возможность запрета перевалки грузов с судна на судно в открытых водах, сказано в протоколе их совместного заседания от 12 апреля.
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