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Вечерний Новосибирск

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Банк выплатит штраф 350 тысяч рублей новосибирцу за телефонный спам

Банк выплатит штраф 350 тысяч рублей новосибирцу за телефонный спам

Житель областного центра обратился к приставам с жалобой на постоянные телефонные звонки из банка. Мужчина перестал выплачивать кредит из-за проблем с работой, тогда ему стал активно звонить сотрудник коммерческой организации – до 18 звонков в день вместо допустимого одного в сутки.

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