Банк выплатит штраф 350 тысяч рублей новосибирцу за телефонный спам

Житель областного центра обратился к приставам с жалобой на постоянные телефонные звонки из банка. Мужчина перестал выплачивать кредит из-за проблем с работой, тогда ему стал активно звонить сотрудник коммерческой организации – до 18 звонков в день вместо допустимого одного в сутки.