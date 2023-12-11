Банк выплатит штраф 350 тысяч рублей новосибирцу за телефонный спам

Житель областного центра обратился к приставам с жалобой на постоянные телефонные звонки из банка. Мужчина перестал выплачивать кредит из-за проблем с работой, тогда ему стал активно звонить сотрудник коммерческой организации – до 18 звонков в день вместо допустимого одного в сутки.
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