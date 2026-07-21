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Маттеус о ЧМ: «Скучное шоу в перерыве финала – не надо смешивать футбол и фестивали. А в паузах на водопой футболисты не знали, чем себя занять – это нарушает ритм игры»

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус высказался касательно шоу в перерыве финального матча ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0, дополнительное время).

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