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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике о позиции Мбаппе: «Сейчас у него столько же свободы, как перед моим приходом. Не должен его убеждать»

Энрике о позиции Мбаппе: «Сейчас у него столько же свободы, как перед моим приходом. Не должен его убеждать»

«Мне никого не нужно убеждать. Сейчас у Килиана Мбаппе столько же свободы, как и в тот момент, когда я пришел.

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