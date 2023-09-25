Чем обернется решение Баку разрубить гордиев узел конфликта в Карабахе

Fikret Efendiev

"По трехстороннему соглашению (Москва – Баку – Ереван) в 2020-м Азербайджану отошли Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский районы." Будем честны: "Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский районы НЕ ОТОШЛИ Азербайджану, а ВЕРНУЛИСЬ в состав Азербайджана, как ВЕРНУЛСЯ Крым в состав России.