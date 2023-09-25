РЕН ТВ

195 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Чем обернется решение Баку разрубить гордиев узел конфликта в Карабахе

Чем обернется решение Баку разрубить гордиев узел конфликта в Карабахе

РИА Новости Азербайджан провел в Нагорном Карабахе молниеносную военную операцию. Баку практически разрубил гордиев узел, который затягивался в течение трех десятилетий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Fikret Efendiev
&quot;По трехстороннему соглашению (Москва – Баку – Ереван) в 2020-м Азербайджану отошли Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский районы.&quot;   Будем честны: &quot;Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский районы НЕ ОТОШЛИ Азербайджану, а ВЕРНУЛИСЬ в состав Азербайджана, как ВЕРНУЛСЯ Крым в состав России.
Ответить
13 час.
FE
Fikret Efendiev
&quot;По трехстороннему соглашению (Москва – Баку – Ереван) в 2020-м Азербайджану отошли Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский районы.&quot; Будем честны: &quot;Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский районы НЕ ОТОШЛИ Азербайджану, а ВЕРНУЛИСЬ в состав Азербайджана, как ВЕРНУЛСЯ Крым в состав России.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх