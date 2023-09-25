РИА Новости Азербайджан провел в Нагорном Карабахе молниеносную военную операцию. Баку практически разрубил гордиев узел, который затягивался в течение трех десятилетий.
Чем обернется решение Баку разрубить гордиев узел конфликта в Карабахе
Комментарии
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Fikret Efendiev
"По трехстороннему соглашению (Москва – Баку – Ереван) в 2020-м Азербайджану отошли Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский районы." Будем честны: "Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский районы НЕ ОТОШЛИ Азербайджану, а ВЕРНУЛИСЬ в состав Азербайджана, как ВЕРНУЛСЯ Крым в состав России.
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13 час.
FE
Fikret Efendiev
"По трехстороннему соглашению (Москва – Баку – Ереван) в 2020-м Азербайджану отошли Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский районы." Будем честны: "Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский районы НЕ ОТОШЛИ Азербайджану, а ВЕРНУЛИСЬ в состав Азербайджана, как ВЕРНУЛСЯ Крым в состав России.
Ответить
13 час.
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