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Культуромания

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Худрук «Геликон-оперы» Ильин: европейские оперные театры скучают по русской музыке

Худрук «Геликон-оперы» Ильин: европейские оперные театры скучают по русской музыке

Оперные театры Европы скучают по русской музыке и российским артистам, поэтому в будущем культурные отношения России и Европы обязательно восстановятся, считает художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон-опера» Илья Ильин.

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