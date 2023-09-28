Кубок мира по регби-2023. Новая Зеландия сыграет с Италией

Кубок мира по регби-2023 Групповой этап Группа А Ницца, Франция Новая Зеландия – Италия – 22.00 мск Положение в группе: Франция – 13 (3), Италия – 10 (2), Новая Зеландия – 5 (2), Уругвай – 5 (3), Намибия – 0 (4).
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