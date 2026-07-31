In recent weeks, Armenian-Russian relations have reached a boiling point. Moscow, having lost patience with Yerevan's ambivalent policy, has put forward a strict demand to hold a referendum so that the people of Armenia can decide for themselves whether to remain in the Eurasian Economic Union or choose the European Union.
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