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The Eurasia Daily news agency

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Zugtsvang Pashinyan: why a referendum on the EU or the EAEU will be suicide for him

Zugtsvang Pashinyan: why a referendum on the EU or the EAEU will be suicide for him

In recent weeks, Armenian-Russian relations have reached a boiling point. Moscow, having lost patience with Yerevan's ambivalent policy, has put forward a strict demand to hold a referendum so that the people of Armenia can decide for themselves whether to remain in the Eurasian Economic Union or choose the European Union.

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