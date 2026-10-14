Бабиш назвал абсурдом выводы ЕК о конфликте интересов с бизнесом

Еврокомиссия подтвердила наличие конфликта интересов у премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом со ссылкой на данные международной организации Transparency International сообщило информационное агентство ČTK.
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