Доходность трежерис отражает неопределенность инвесторов в понедельник

Доходность казначейских облигаций США не показала определенной динамики. Инвесторы не стали перемещать капитал в защитные инструменты, как и выводить средства, взяв паузу в ожидании публикации важных экономических данных на этой неделе.
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