В Иванове начальник УМВД региона и сотрудники ведомства поздравили ветерана Великой Отечественной войны и ветерана ОВД полковника в отставке Геннадия Зубкова со столетним юбилеем

Со столетним юбилеем поздравил начальник Управления МВД России по Ивановской области генерал-майор полиции Владимир Жигайло ветерана Великой Отечественной войны и ветерана ОВД полковника в отставке Геннадия Владимировича Зубкова.
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