Это серьезно: почему возрастной маме Насти Заворотнюк грозили арестом на 15 суток?

Порой в неприятные истории поаадают не только самые яркие звезды эстрады, но и их члены семьи. Из-за своего статуса знаменитостям приходиться мириться с тем, что каждый их шаг попадает под прицел камер папарацци, но, к сожалению, в некоторых случаях это просто неизбежно.