На выставке Eurosatory 2024 турецкая компания представила новые разработки в сфере ПВО и РЭБ

Ахмет Акыйол, глава турецкой оборонной компании Aselsan, на международной выставке Eurosatory 2024, которая в настоящее время проходит в предместьях французской столицы, представил комплексные многоуровневые решения своей компании в области противовоздушной обороны.
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