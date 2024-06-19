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На выставке Eurosatory 2024 турецкая компания представила новые разработки в сфере ПВО и РЭБ

На выставке Eurosatory 2024 турецкая компания представила новые разработки в сфере ПВО и РЭБ

Ахмет Акыйол, глава турецкой оборонной компании Aselsan, на международной выставке Eurosatory 2024, которая в настоящее время проходит в предместьях французской столицы, представил комплексные многоуровневые решения своей компании в области противовоздушной обороны.

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