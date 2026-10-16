Соединенные Штаты Америки: Местные чиновники подтвердили, что полицейские застрелили подозреваемого, напавшего на прохожих с ножом для канцелярских принадлежностей в 400-м квартале Юго-Западного Бродвея в Портленде, штат Орегон, во второй половине дня 15 октября.
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