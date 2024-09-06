Паралимпийцы из РФ остались без подарочных телефонов от спонсора Игр 2024 года

На Паралимпийских играх 2024 года спортсмены из России и Белоруссии не получили в подарок телефоны от главного спонсора соревнований, в отличие от атлетов из других стран, которым вручили гаджеты с персональной гравировкой.
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