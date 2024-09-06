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Паралимпийцы из РФ остались без подарочных телефонов от спонсора Игр 2024 года

Паралимпийцы из РФ остались без подарочных телефонов от спонсора Игр 2024 года

На Паралимпийских играх 2024 года спортсмены из России и Белоруссии не получили в подарок телефоны от главного спонсора соревнований, в отличие от атлетов из других стран, которым вручили гаджеты с персональной гравировкой.

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