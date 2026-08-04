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ФАС возбудила новые дела на рынке топлива и выдала предупреждения операторам АЗС

ФАС возбудила новые дела на рынке топлива и выдала предупреждения операторам АЗС

ФАС начала проверки российских АЗС из-за возможного сговора при установлении цен на топливо. Ведомство подозревает, что некоторые компании могли искусственно повышать стоимость бензина и дизельного топлива.

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