Загорелся гидрометаллургический завод «Удокан» в Забайкалье

В сети появилось видео дымящегося корпуса завода, принадлежащего компании «Удоканская медь».Сегодня днем, 30 декабря, в Каларском округе пожар произошел в одном из цехов гидрометаллургического завода в Забайкалье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии