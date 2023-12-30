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Загорелся гидрометаллургический завод «Удокан» в Забайкалье

Загорелся гидрометаллургический завод «Удокан» в Забайкалье

В сети появилось видео дымящегося корпуса завода, принадлежащего компании «Удоканская медь».Сегодня днем, 30 декабря, в Каларском округе пожар произошел в одном из цехов гидрометаллургического завода в Забайкалье.

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