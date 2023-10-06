Голосования English Open 2023

Попробуйте себя в роли прогнозиста результатов матчей турнира по снукеру English Open (Открытый чемпионат Англии) 2023! Голосуйте за игрока, который по вашему мнению победит на каждом этапе турнира, выбирайте победителя турнира, пишите в комментариях, за кого вы голосовали и проверяйте по окончании матча, удалось ли вам правильно предсказать его результат! Все голосования ниже.