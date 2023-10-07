Названы лучшие спа-процедуры в отелях по мнению россиян

5 октября 2023Редакция «Тонкостей» Бьюти-эксперты крупнейшей гостиничной сети Cosmos Hotel Group сообщают, что самые востребованные процедуры этой осени — комплексные спа-программы, рассчитанные на 2—3 часа полноценного отдыха и расслабления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)