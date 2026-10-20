Евросоюз собирается противодействовать России и Китаю в Арктике, чтобы не допустить установления контроля этих двух государств над морскими торговыми путями и добиться свободного (неограниченного) доступа в акваторию.
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Свежие комментарии
- «Берлинский шанта...
- Кедми: не понимаю...
- Кедми: не понимаю...
Требуют свободного доступа в российские территориальные воды. Ну вот так просто.
А свободного пролета в нашем воздушном пространстве не хотят? А свободного доступа на нашу территорию?
А не хотят ли они еще и СОСИСКУ?
Как такие дебилоиды, как каласы, попадают во власть? Пусть осваивают северный путь вокруг Канады!
Банальная глупость. Никто не запрещает ЕСам проводить свои корабли вдоль Канады, минуя Российские воды.
А НЕ ПОЙТИ ЛИ ИМ НАХХХХХХХХХХ.....
Этим тварям верить нельзя! Разрешишь им проод - они и военные суда притянут. Они и так готовятся к войне с РФ. Пусть договариваются с хозяевами южных вариантов.