Над Россией уничтожили 28 дронов ВСУ

Все произошло в ночное время. Об этом рассказали в Минобороны России, передает РИА «Новости».Российскими дежурными средствами ПВО были выявлены и разбиты 28 беспилотников ВСУ13 дронов над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, шесть БПЛА – над территорией Краснодарского края и один – над территорией Астраханской области.