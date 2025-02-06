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Над Россией уничтожили 28 дронов ВСУ

Над Россией уничтожили 28 дронов ВСУ

Все произошло в ночное время. Об этом рассказали в Минобороны России, передает РИА «Новости».Российскими дежурными средствами ПВО были выявлены и разбиты 28 беспилотников ВСУ13 дронов над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, шесть БПЛА – над территорией Краснодарского края и один – над территорией Астраханской области.

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