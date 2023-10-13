Около 2 тыс. выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году

«Мотогруппы пожарно-спасательного центра привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров.
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