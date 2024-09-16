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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер: «Победы Пиастри – головная боль для «Макларена». Норрису платят в 5 раз больше»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался после объявления о ставке «Макларена» на Ландо Норриса и победы Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана.

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