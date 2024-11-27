Приветственный кофе-брейк для лидеров «Опоры России» в Омске обошелся бюджету в 900 тысяч рублей. Столы должны были накрыть для сотен человек (судя по техзаданию).
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Приветственный кофе-брейк для лидеров «Опоры России» в Омске обошелся бюджету в 900 тысяч рублей. Столы должны были накрыть для сотен человек (судя по техзаданию).