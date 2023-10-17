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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер России U21 об 1:1 с «Сан-Паулу» U20: «Игра далась нам тяжело, было видно, что у ребят заканчиваются силы. Плюс нас немного придавила жара»

Тренер России U21 об 1:1 с «Сан-Паулу» U20: «Игра далась нам тяжело, было видно, что у ребят заканчиваются силы. Плюс нас немного придавила жара»

«Игра далась нам тяжело, было видно, что у ребят заканчиваются силы. Плюс нас немного придавила жара.

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