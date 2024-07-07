Кровавая трагедия разыгралась в хуторе Черкесовском Страшная авария произошла сегодня ночью (возле детского сада).
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Кровавая трагедия разыгралась в хуторе Черкесовском Страшная авария произошла сегодня ночью (возле детского сада).