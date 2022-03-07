Валентин ФИЛАТОВ: Уровень чемпионата не упадет. Просто не надо платить по два миллиона в месяц, как «Динамо», тому же Кокорину

По какому вектору развития должен двигаться «Зенит» и российский футбол, почему шальные деньги мешают развиваться и отчего устарел лозунг «Один город - одна команда»? Эти и другие вопросы мы обсуждали с бывшим футболистом «сине-бело-голубых».