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Валентин ФИЛАТОВ: Уровень чемпионата не упадет. Просто не надо платить по два миллиона в месяц, как «Динамо», тому же Кокорину

Валентин ФИЛАТОВ: Уровень чемпионата не упадет. Просто не надо платить по два миллиона в месяц, как «Динамо», тому же Кокорину

По какому вектору развития должен двигаться «Зенит» и российский футбол, почему шальные деньги мешают развиваться и отчего устарел лозунг «Один город - одна команда»? Эти и другие вопросы мы обсуждали с бывшим футболистом «сине-бело-голубых».

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