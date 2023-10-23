Грушко: Запад нарушит международное право закрытием Балтийского моря для России

Если страны Североатлантического альянса примут решение об остановке прохода российских кораблей по Балтийскому морю, то это станет грубейшим нарушением международного права, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
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