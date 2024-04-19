Путин назвал рост продолжительности жизни ключевым приоритетом России

Повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом России. Об этом заявил президент Владимир Путин, приветствие которого зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании расширенной коллегии Минздрава, сообщило РИА «Новости».
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