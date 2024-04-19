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Путин назвал рост продолжительности жизни ключевым приоритетом России

Путин назвал рост продолжительности жизни ключевым приоритетом России

Повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом России. Об этом заявил президент Владимир Путин, приветствие которого зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании расширенной коллегии Минздрава, сообщило РИА «Новости».

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