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Aurus Путина или Hongqi Си Цзинпиня?

Aurus Путина или Hongqi Си Цзинпиня?

Про российский президентский автомобиль Aurus Senat Limousine мы уже рассказывали, но на этот раз вернемся к нему, чтобы сравнить с аналогичной китайской машиной, которая обслуживает китайского лидера Си Цзинпиня.

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