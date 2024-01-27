Aurus Путина или Hongqi Си Цзинпиня?

Про российский президентский автомобиль Aurus Senat Limousine мы уже рассказывали, но на этот раз вернемся к нему, чтобы сравнить с аналогичной китайской машиной, которая обслуживает китайского лидера Си Цзинпиня.
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