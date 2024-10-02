Почему так сурово? — Из-за чего Александр III изгнал всех евреев из Москвы

V K Есть такой документ - доклад III Охранного отделения Российскому государю о положении еврейского населения в пределах черты оседлости. О-о-о-очень интересный документ, многие вопросы по его прочтении просто отпадают...

ВА Владимир Акулов Любой народ , лишенный своего дома , живущий на чужой земле местные жители будут ненавидеть...Как мы относимся к инородцам -мигрантам? Как к русским относились в 90-е г в азиатских республиках ? Очень плохо. Надо жить хозяином на своей земле , защищать ее...Не надо уезжать на чужбину.