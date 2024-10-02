Евреи — загадочный народ, представителей которого с завидной регулярностью изгоняют из всех цивилизованных стран.
Почему так сурово? — Из-за чего Александр III изгнал всех евреев из Москвы
Комментарии
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V K
Есть такой документ - доклад III Охранного отделения Российскому государю о положении еврейского населения в пределах черты оседлости. О-о-о-очень интересный документ, многие вопросы по его прочтении просто отпадают...
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12 час.
ВА
Владимир Акулов
Любой народ , лишенный своего дома , живущий на чужой земле местные жители будут ненавидеть...Как мы относимся к инородцам -мигрантам? Как к русским относились в 90-е г в азиатских республиках ? Очень плохо. Надо жить хозяином на своей земле , защищать ее...Не надо уезжать на чужбину.
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12 час.
Sergey
все беды.... все большие войны от них! они пролезут и обберут.... а потом продадут! и все это будут делать уверяя вас что это все для вашей же пользы! цари были не дураки....
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2 час.
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