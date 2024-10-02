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Почему так сурово? — Из-за чего Александр III изгнал всех евреев из Москвы

Почему так сурово? — Из-за чего Александр III изгнал всех евреев из Москвы

Евреи — загадочный народ, представителей которого с завидной регулярностью изгоняют из всех цивилизованных стран.

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Комментарии
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V K
Есть такой документ - доклад III Охранного отделения Российскому государю о положении еврейского населения в пределах черты оседлости. О-о-о-очень интересный документ, многие вопросы по его прочтении просто отпадают...
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12 час.
ВА
Владимир Акулов
Любой  народ ,  лишенный  своего  дома ,  живущий  на  чужой  земле   местные  жители  будут  ненавидеть...Как  мы  относимся  к  инородцам  -мигрантам?  Как  к  русским  относились  в  90-е  г  в  азиатских республиках  ? Очень  плохо.  Надо  жить  хозяином  на  своей  земле  ,  защищать  ее...Не  надо  уезжать  на  чужбину.
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12 час.
Sergey
все беды.... все большие войны от них! они пролезут и обберут.... а потом продадут!  и все это будут делать уверяя вас что это все для вашей же пользы! цари были не дураки....
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2 час.

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