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«Реальный Комтранс»: на конференции расскажут о рынке, экономике и сервисе

Мероприятие пройдет в режиме онлайн: подключиться к нему можно из любой точки мира. Доклады спикеров, аналитические материалы и ответы на вопросы слушателей будут доступны в прямом эфире для зарегистрированных пользователей.

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