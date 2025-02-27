Англичанин испытывает загробную жизнь после восьмиминутной остановки сердца

Англичанин Дэйв Синглтон пережил остановку сердца на восемь минут и увидел загробную жизнь. Он описал свои ощущения как пребывание в саду, залитом солнечным светом, где слышал голоса своих родных и близких.
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