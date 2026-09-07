Крах бюджета: «Челябинскую область в конечном счете жизнь заставит жить по средствам»

Дыра в казне одного из крупнейших индустриальных регионов страны превысила 70 миллиардов, а будет еще больше Герман Галкин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Сергей Гордеев Минфин Челябинской области возьмет еще кредиты для покрытия дефицита бюджета.
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