БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Крах бюджета: «Челябинскую область в конечном счете жизнь заставит жить по средствам»

Крах бюджета: «Челябинскую область в конечном счете жизнь заставит жить по средствам»

Дыра в казне одного из крупнейших индустриальных регионов страны превысила 70 миллиардов, а будет еще больше Герман Галкин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Сергей Гордеев Минфин Челябинской области возьмет еще кредиты для покрытия дефицита бюджета.

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