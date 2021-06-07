Смертность в Петербурге в первом квартале года выросла на 37 % по сравнению с показателями 2020-го

В январе-марте 2021 года в Петербурге умерли 21 130 человек, следует из свежего отчета Петростата. Это на 37 % больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда умерли 15 464 человека.
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