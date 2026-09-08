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В Барнауле обновляют остановки в историческом центре города

В Барнауле обновляют остановки в историческом центре города

Первые новые конструкции появятся в ближайшие дни В Барнауле на проспекте Ленина начали демонтировать старые остановочные павильоны, чтобы на их месте поставить новые.

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