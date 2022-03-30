Пенсионер «заминировал» станцию метро «Маяковская»

Эвакуацию пассажиров и сотрудников подземки не проводили. Взрывотехникам пришлось обследовать станцию метро «Маяковская» в Северной столице после того, как мужчина ночью 30 марта позвонил в экстренные службы и сообщил, что там «завтра будет взрыв».