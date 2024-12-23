Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

16 подписчиков

У россиян начнут изымать неиспользуемые земельные участки

У россиян начнут изымать неиспользуемые земельные участки

Соответствующий закон вступит в силу 1 марта 2025 года. Конкретные критерии, по которым будут оценивать, используется участок или нет, пока неизвестны Заброшенные участки земли зарастают, возникает возможность возгорания сухой растительности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх