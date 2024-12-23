У россиян начнут изымать неиспользуемые земельные участки

Соответствующий закон вступит в силу 1 марта 2025 года. Конкретные критерии, по которым будут оценивать, используется участок или нет, пока неизвестны Заброшенные участки земли зарастают, возникает возможность возгорания сухой растительности.
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