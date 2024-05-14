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Военное обозрение

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Германия собирается передать Украине третью систему ПВО Patriot

Германия собирается передать Украине третью систему ПВО Patriot

Украина вскоре получит от Германии третий зенитный ракетный комплекс Patriot, заявил канцлер Олаф Шольц.

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