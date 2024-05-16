Президент Словакии Пеллегрини сообщил, что Фицо помнит детали покушения

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини 16 мая навестил раненого премьер-министра Роберта Фицо в больнице, выразил ему слова поддержки и узнал, что в момент покушения политик был в сознании и помнит всё произошедшее, сообщил местный телеканал ТА3.