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Президент Словакии Пеллегрини сообщил, что Фицо помнит детали покушения

Президент Словакии Пеллегрини сообщил, что Фицо помнит детали покушения

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини 16 мая навестил раненого премьер-министра Роберта Фицо в больнице, выразил ему слова поддержки и узнал, что в момент покушения политик был в сознании и помнит всё произошедшее, сообщил местный телеканал ТА3.

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