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Василенко про 0:1 со «Спартаком»: «Глупое удаление и гол на последней минуте – неприятная история для «Факела». Сыграй мы вничью, были бы довольны»

Главный тренер « Факела »  Олег Василенко высказался после поражения от « Спартака » в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ (0:1).

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