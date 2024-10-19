Первый заместитель председателя правительства РФ посетил иркутский авиазавод

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин вместе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым посетили иркутский авиазавод.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии