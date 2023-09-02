Стремление Кремля завершить войну на Украине не военной Победой, а путем переговоров с Киевом получило неожиданное подкрепление из-за океана.
Что стоит за предложением признать «новые» территории РФ в обмен на разлад с Китаем
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Остин
Очень "интересное" предложение: нам, наши же земли предлагают. Видно хорошо пацан учился.
Ответить
5 час.
лл
лина любимцева
Это провокация, не более того.
Ответить
5 час.
Николай Титов
В принципе идея не новая, а так это....можно сказать с душком. Т.е. дать США возможность еще лет 10-20 или все 30 господствовать над миром. А потом они, так же как и самая крупная в Мире Авиакомпания Пан-Америкен - рухнет под собственной тяжестью и разпадется на десять или более государств.. С другой стороны, сближение России с Китаем, особенно военный союз, вполне может привести к ядерной войне. Поскольку терять тогда Англосаксам будет уж точно нечего. Типа так хорть повеселимся на последок!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии