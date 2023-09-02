Что стоит за предложением признать «новые» территории РФ в обмен на разлад с Китаем

Николай Титов

В принципе идея не новая, а так это....можно сказать с душком. Т.е. дать США возможность еще лет 10-20 или все 30 господствовать над миром. А потом они, так же как и самая крупная в Мире Авиакомпания Пан-Америкен - рухнет под собственной тяжестью и разпадется на десять или более государств.. С другой стороны, сближение России с Китаем, особенно военный союз, вполне может привести к ядерной войне. Поскольку терять тогда Англосаксам будет уж точно нечего. Типа так хорть повеселимся на последок!