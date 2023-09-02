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Что стоит за предложением признать «новые» территории РФ в обмен на разлад с Китаем

Что стоит за предложением признать «новые» территории РФ в обмен на разлад с Китаем

Стремление Кремля завершить войну на Украине не военной Победой, а путем переговоров с Киевом получило неожиданное подкрепление из-за океана.

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Комментарии
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Анатолий Остин
Очень &quot;интересное&quot; предложение: нам, наши же земли предлагают. Видно хорошо пацан учился.
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5 час.
лл
лина любимцева
Это провокация, не более того.
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5 час.
Николай Титов
В принципе  идея не новая, а  так это....можно сказать с душком.  Т.е. дать США возможность еще лет 10-20 или все 30  господствовать над миром.  А потом они, так же как и самая крупная в Мире Авиакомпания Пан-Америкен - рухнет под собственной тяжестью и разпадется на десять или более государств..  С другой стороны, сближение России с Китаем, особенно военный союз, вполне может привести к ядерной войне.  Поскольку терять тогда Англосаксам будет уж точно нечего.  Типа так хорть повеселимся на последок!
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4 час.

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