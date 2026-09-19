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Три триллиона на «слуг народа»: как «эффективные менеджеры» выносили страну и что им за это будет

Три триллиона на «слуг народа»: как «эффективные менеджеры» выносили страну и что им за это будет

Три триллиона рублей. Сумма, которую обычный россиянин не сможет даже выговорить с первого раза, а вот наши «слуги народа» — смогли.

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