Украинские бойцы рассказали об отсутствии инфраструктуры для ракет Taurus

РИАМО - 25 фев. Председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что у Украины нет ни носителей, ни соответствующей инфраструктуры для применения немецких крылатых ракет Taurus, сообщает РИА Новости.
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