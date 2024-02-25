Украинские бойцы рассказали об отсутствии инфраструктуры для ракет Taurus

РИАМО - 25 фев. Председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что у Украины нет ни носителей, ни соответствующей инфраструктуры для применения немецких крылатых ракет Taurus, сообщает РИА Новости.