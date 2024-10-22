За что в Ингушетии расстреляли машину с сотрудниками Центра «Э». Война тейпов

Убийство троих полицейских в Ингушетии вызвал конфликт тейповКадры из видео/Телеграм-канал «Baza» Троих мужчин в Ингушетии, включая охранника местного главы Центра «Э», убили из-за того, что они ранее унизили человека из враждебного тейпа.