Daily Storm

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Кадыров сообщил о задержании участника бандитского подполья

Кадыров сообщил о задержании участника бандитского подполья

Злоумышленник попытался сбежать и был раненГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что ночью в населенном пункте Гвардейское Надтеречного района силовики провели успешную спецоперацию по нейтрализации участника бандитского подполья.

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