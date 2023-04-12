Кадыров сообщил о задержании участника бандитского подполья

Злоумышленник попытался сбежать и был раненГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что ночью в населенном пункте Гвардейское Надтеречного района силовики провели успешную спецоперацию по нейтрализации участника бандитского подполья.
Злоумышленник попытался сбежать и был раненГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что ночью в населенном пункте Гвардейское Надтеречного района силовики провели успешную спецоперацию по нейтрализации участника бандитского подполья.
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